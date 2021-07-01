Rusya: ABD ve müttefikleri, Karadeniz’i çatışma bölgesine dönüştürüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Zaharova, ABD ve müttefiklerinin Karadeniz sularını işbirliği bölgesinden güç çatışması bölgesine dönüştürdüğünü ifade etti.

Zaharova, "Karadeniz suları Washington ve müttefikleri tarafından işbirliği bölgesinden güç çatışması bölgesine dönüştürülüyor. Bu, ABD liderliğinde dünyadaki bir bölgenin daha istikrarsız ve tehlikeli hale getirilmesi için bilinçli olarak yapılıyor” dedi.

'Tatbikatlar kışkırtıcı bir güç gösterisi'

ABD ve Ukrayna’nın Karadeniz’deki ortak tatbikatına da değinen Zaharova, bu tür tatbikatların sürekli düzenlendiğini ve Rusya'ya karşı yapıldığını kaydetti.

Zaharova, NATO’nun Rus sınırlarındaki durumu kasıtlı olarak istikrarsızlaştırdığı ve gerginliği artırdığına vurgu yaparak, “Bu tatbikatlar, kesinlikle çok kışkırtıcı bir kas gösterisi. 30’dan fazla ülke çağrıldı, savaş gemileri getirildi ve 5 binden fazla personel katılıyor. Kuzey Atlantik İttifakı diyaloga hazır olduğunu beyan ederken, aslında sınırlarımızdaki durumu kasıtlı olarak istikrarsızlaştırıyor ve silahlı olayların yaşanması tehlikesini arttırıyor” ifadelerini kullandı.