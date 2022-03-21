Rusya: ABD ve İngiltere'nin bizden petrol almaması önemli değil

ABD ve İngiltere'ye petrol ihracatının önemsiz miktarda olduğunu belirten Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bu iki ülkenin Rus petrolü almaktan vazgeçmesinin Rusya'yı çok fazla etkilemeyeceğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre Duma'da iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin grubuyla yaptığı toplantıda konuşan Novak, "ABD ve İngiltere, Rus enerji kaynakları tedarikini durdurma kararı aldı. Bu bizi çok düşük düzeyde etkiledi, zira İngiltere'ye çok az ihracat yapıyoruz. ABD'ye ise tüm petrol ihracatımızın yüzde 3'ünü, petrol ürünleri ihracatımızın ise yüzde 7'sini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Rusya'dan petrol tedarik zincirlerinin bozulması, gemilerin sigortalanması ve ödemelerle ilgili tüm sorunların çözümü için şu anda çalışma yürütüldüğünü anlatan Novak, petrol ve gaz üretiminin tüm baskılara rağmen tam kapasite devam ettiğini vurguladı.

Novak, Rusya'nın düşük karbonlu ekonomiden vazgeçmeyeceğini ve bu konudaki çalışmalara devam edileceğini de sözlerine ekledi.

Almanya: Rus petrolünden vazgeçemeyiz

Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Hebestreit, AB'nin Moskova'ya petrol ambargosu uygulamayı düşündüğü yönündeki haberlere ilişkin yorum yaptı. Hebestreit, düzenlediği basın toplantısında, "Hükümet, Rusya'dan petrol ithalatını reddedemeyeceğine ikna olmuş durumda. Hükümetin tutumu bu, elimdeki bilgilere göre bunda bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.