Rusya: ABD, nükleer silahların denetlenmesi konusunda sinyallerimizi dikkate almadı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin, nükleer silahların denetlenmesi konusunda ülkelerinin sinyallerini dikkate almadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rybakov, Rusya ile ABD arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (New START) çerçevesinde nükleer silahların denetlenmesi ile ilgili ikili istişare komisyonu toplantısının ertelenmesine dair açıklamalarda bulundu.

Toplantıyı erteleme kararının Rusya tarafından alındığını belirten Ryabkov, "Durum öyle bir şekilde gelişti ki başka seçeneğimiz kalmadı. Karar siyasi düzeyde alındı. ABD ile istişare komisyonunun programı üzerinde anlaşamadık. Amerikalılar, New START kapsamında denetimlerin sürdürülmesi konusuna odaklandı. Bizim için ise başka konuların çözümü önceliklidir" dedi.

'Ters yönde hareket ettikleri durumla karşı karşıya kaldık'

Rusya'nın bu konudaki pozisyonunu ve taleplerini defalarca açıkladıklarını söyleyen Ryabkov, "Amerikan meslektaşlarımızın sadece sinyallerimizi kabul etme ve önceliklerimizi dikkate alma konusunda isteksizlik göstermekle kalmayıp, aynı zamanda ters yönde hareket ettikleri bir durumla karşı karşıya kaldık" dedi.

Ryabkov, ABD'ye toplantının düzenlenmesi için yeni bir tarih teklif edeceklerini dile getirdi. (AA)