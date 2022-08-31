Rusya: AB vize kararıyla kendi bacağına sıktı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya vize kolaylığını askıya almasının ardından, "AB’nin, Rusya’yla vize kolaylaştırma anlaşmasından çıkma kararı ihlaldir ve cevapsız kalmayacak. Cevabın simetrik, asimetrik veya AB’nin beklemediği biçimde mi olacağına biz kendimiz karar vereceğiz. Brüksel bir kez daha kendi bacağına sıkma kararı aldıysa bu onların seçimi" yorumunu yaptı.

Gruşko'nun açıklaması şu şekilde:

"AB vatandaşlarının ülkemizi ziyaret etme, ülkemizde çalışma fırsatını ellerinden almak için Rusya’yla hava ve diğer ulaşımı keserek kimi cezalandırıyorlar? Aydınlanmış Avrupa için vahşilik ve utanç. Acaba Finliler, St. Petersburg-Helsinki demiryolunu hurda için sökecek mi? Batı ülkeleri, hareket özgürlüğünü Helsinki Nihai Yasası’na eklemek için her şeyi yaptı. Sovyetler Birliği, buna da enformasyon özgürlüğüne de onay verdi. Şimdi AB, duvarları örmekle meşgul."

Lavrov: Batı'nın baskısına sert şekilde yanıt verilecek

Batı'nın Moskova'ya yönelik hukuk dışı baskısını sürdürdüğünü belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın buna kendine zarar vermeden sert şekilde yanıt vereceğini söyledi.

Lavrov, "Bize ve diğer ülkelere yönelik hukuk dışı baskısını adım adım genişleten ve bize karşı 8. yaptırım paketini hazırlayan Batı, bizzat kendisinin teşvik ettiği küreselleşme ilkelerine dayanan küresel düzenin tüm temellerini yıkıyor. Açık pazarlar, girişimci özgürlüğü, iyi niyetli rekabet, masumiyet karinesi gibi ilkelerin üzeri bir anda çizildi. Buna, kendimize zarar vermeden sert bir yanıt vereceğiz" dedi.

Yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 200 diplomatın Rusya'ya döndüğünü, yüzde 90'ının Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın merkez birimlerinde veya Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinde göreve başladığını anlatan Lavrov, Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) coğrafyasındaki diplomatik varlığını önemli derecede artırmayı planladığı belirtildi.

55 Kanada vatandaşının Rusya'ya girişi yasaklandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusofobik politikaya bağlılığını koruyan Justin Trudeau rejiminin Rusya vatandaşlarına uyguladığı tüm yeni yaptırımlar bağlamında, mütekabiliyet ilkesi temelinde Kanada vatandaşı 55 üst düzey askerin, siyasetçinin ve sivil toplum temsilcisinin Rusya'ya girişi yasaklandı" denilerek 55 Kanadalının ülkeye girişinin yasaklandığı duyuruldu.

Yeni eklenen 55 kişiyle birlikte Rusya'ya girişi yasaklanan Kanada vatandaşlarının sayısı 818'e yükseldi.