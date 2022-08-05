Rusya 14 Bulgar diplomatı sınır dışı etti

Rusya 14 Bulgar diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı. Bu adımın Haziran ayında Bulgaristan'ın 70 Rus diplomatı sınır dışı etmesi kararına karşılık olarak atıldığı belirtildi. Rusya Bulgaristan'ın diplomatlarını sınır dışı etme kararını "gerekçesiz" olarak niteledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada "Bulgaristan hükümetinin, ters etki yaratan eylemlerinin sonuçlarının tamamen kendisinin sorumlu olduğu" belirtilirken, sözkonusu eylemlerin iki ülke arasındaki "geleneksel bağlara" zarar verdiği kaydedildi.

Açıklamada Bulgaristan'ın Batı'nın Rusya'ya karşı "yıkıcı çizgisi"ne koşulsuz bağlılığının da üzüntü verici olduğu ifade edildi.