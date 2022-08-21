Rus siyaset uzmanının kızının içinde bulunduğu araç infilak etti

Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanlarından Aleksandr Dugin’in kızı Daria Dugina'nın içinde bulunduğu aracın infilak etmesiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Merkezi

Rus siyaset uzmanı Dugin’in kızı Daria Dugina’nın bulunduğu araçta patlama meydana geldi.

Sputnik'in aktardığına göre, güvenlik güçleri kaynakları patlamayı doğruladı.

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Daria Dugina'nın patlamada yaşamını yitirdiğini açıkladı. Puşilin, Telegram'dan yaptığı açıklamada 'Ukrayna rejiminin teröristlerinin olaya karıştığını' ve 'esas hedefin Aleksandr Dugin olduğunu' belirtti.

Daria Dugina, Temmuz ayında İngiltere yaptırım listelerine dahil edilmişti. Dugin'in kendisi ise 2014 ve 2015'te AB, ABD ve Kanada tarafından yaptırıma uğramıştı.

Haber

Rusya: Ukrayna birlikleri Zaporijya Nükleer Santrali'ne ateş açtı