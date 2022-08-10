Rus şirket Türkiye'den yüzer elektrik santrali sipariş edecek

Kommersant'ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Amerikan Baker Hughes şirketinin yaptırımlar nedeniyle gaz sıvılaştırma ve hatlara elektrik temini için gereken gaz türbinlerini sağlamayı reddetmesi Novatek şirketinin rotasını Türkiye'ye çevirmesine yol açtı.

Sputnik'in aktardığı habere göre Novatek, ABD tarafının kararı sonrası ortaya çıkan bu sorunu çözmek için Türk Karpowership şirketinden 300-400 MW kapasiteli yüzer termik elektrik santrali sipariş etmeye karar verdi.

Karpowership'in yüzer santrali ne zaman tedarik edeceğinin henüz belli olmadığını söyleyen kaynaklar, bu yöntemin ikinci ve üçüncü hatlar için de uygulanmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

Karadeniz Holding bünyesindeki Karpowership, dünyanın en büyük yüzer elektrik santrali operatörlerinden biri konumunda yer alıyor.