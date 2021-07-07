Rus savaş uçaklarından Karadeniz'de ABD casus uçağına önleme

NATO'nun Karadeniz'de "Deniz Esintisi 2021" adını verdiği tatbikatı sürerken bugün Rusya ABD'ye ait bir casus uçağının hava sahasına girmesinin önlendiğini duyurdu. Rusya ayrıca bugün Karadeniz'e giren İspanyol donanmasına ait Rayo adlı gemiyi de takibe aldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus Su-30 savaş uçakları bugün Karadeniz'de ABD Donanmasına ait Boeing P-8 Poseidon adlı çok-misyonlu deniz karakol uçağına önleme yaptı.

Açıklamada, Rusya'nın radar istasyonlarının bir hava aracının ülke sınırına yaklaştığını tespit etmesi üzerine Karadeniz Filosu'na ait Su-30 savaş uçaklarının havalandığı ve ABD'ye ait Boeing P-8 Poseidon olduğu tespit edilen hava aracının sınır ihlaline izin verilmediği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada da, bugün NATO tatbikatına katılmak üzere Karadeniz'e giren İspanya donanmasına ait Rayo devriye gemisinin Rus Karadeniz Filosu güçlerince takibe alındığı duyuruldu.