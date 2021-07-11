Rus savaş uçakları ABD keşif uçaklarını önlemek için havalandı

Rusya'ya ait iki savaş uçağının Karadeniz'de Rus sınırına yaklaşan iki ABD keşif uçağını önlemek üzere havalandığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Su-30SM ve Su-27 savaş uçakları ABD'ye ait iki keşif uçağının Karadeniz üzerinde Rus sınırına yaklaşması üzerine havalandı.

Yapılan açıklamada, Rus hava kontrol sistemleri tarafından Karadeniz üzerinden Rusya sınırına yaklaşmakta olduğu tespit edilen hava araçlarına karşı Rus savaş uçaklarının acilen havalandığı belirtildi. Rus savaş uçaklarının sözkonusu hava araçlarına güvenli bir mesafeden yaklaştığı belirtilen açıklamada bunların ABD Hava Kuvvetlerine ait EP-3E Ares ve CL-600 Challenger olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada ABD uçaklarının sınır ihlalinin önlendiği ve Rus uçaklarının güvenli bir biçimde geri döndüğü aktarıldı.