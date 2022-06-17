Rus savaş gemisi Danimarka karasularını ihlal etti

Danimarka Silahlı Kuvvetleri, bir Rus savaş gemisinin Danimarka karasularını iki kez ihlal ettiğini açıkladı.

Danimarka'nın üst düzey milletvekilleri ve patronlarının katıldığı bir festivalin bulunduğu Bornholm Adası yakınlarında gerçekleşen ihlaller "kabul edilemez bir provokasyon" olarak nitelendirildi. Silahlı Kuvvetler'den yapılan açıklamada, Rus savaş gemisinin günün erken saatlerinde izinsiz olarak Danimarka sularına girdiği, birkaç saat sonra aynı ihlalin tekrar yaşandığı belirtildi.

Rus savaş gemisi ile kurulan telsiz bağlantısının ardından ihlalin sona erdiği aktarıldı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod söz konusu olayı "Rusların sorumsuz, kaba ve kabul edilemez bir provokasyonu" olarak değerlendirdi. "Zorbalık yöntemlerinin Danimarkalıları etkilemeyeceği" iddiasında bulunan Bakan, Rusya'nın Kopenhag Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını da sözlerine ekledi.