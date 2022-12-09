Rus polisi kadın ve çocuklara artık kelepçe takmayacak

Rusya İçişleri Bakanlığı, kadın, çocuk ve ekonomik suç işlediği iddia edilen sanıklara Rus polisinin kelepçe takmasını yasakladı.

Konu, Rusya İnsan Hakları üyelerinin Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları görüşmede insan hakları aktivisti Eva Merkacheva’nın Putin’den kadın ve çocuklara kelepçe takılmasını yasaklamasını istemesiyle gündeme geldi.

Haberrus'un haberine göre İçişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Irina Volk, kelepçelerin "mantıksız kullanım gerçeklerini ortadan kaldırmak" amacıyla bakanlığın kararını açıkladı. Bu kişilere karşı polislerin kelepçe kullanmasının yasak olduğunu duyurdu.

Karara göre, kadınlara, çocuklara ve ekonomik ceza davalarına karışan sanıklara karşı İçişleri Bakanlığı artık Ajur özel teçhizatı yani kelepçesi kullanmayacak.

Bazı durumlarda kelepçe kullanımının yasaklanması için İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatlarına talimat gönderildi.

6 Aralık'ta, Başkan Vladimir Putin ile İnsan Hakları Üyeleri arasındaki bir toplantıda, insan hakları aktivisti Eva Merkacheva başkandan prangaları yasaklamasını istedi.