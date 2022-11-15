Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı durdu

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft’ten Rus medyasına yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatların durduğu belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna tarafının, hatta voltaj düşmesinden ötürü söz konusu sevkiyatları durdurduğuna yönelik Transneft’i bilgilendirdiği kaydedildi.

Ukrayna'dan yapılan açıklamalarda bugünkü Rus füze saldırıları nedeniyle pek çok yerde elektrik kesintileri yaşandığı, bu saldırıların ülkenin enerji alt yapısını hedef aldığı belirtilmişti.