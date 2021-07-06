Rus ordusundan Karadeniz'e kıyısı olan Krasnodar'da S-400'lü tatbikat

Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Güney Askeri Bölgesi, Krasnodar Kray'da Karadeniz Filosu'nun tesislerinin savunulmasına yönelik olarak S-400 sistemi füzelerinin kullanıldığı bir tatbikat yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamada, "Tatbikatın konseptine uygun olarak, S-400 Triumph füze sistemleri ve Pantsir-S füze kompleksleri birlikleri, mevzilendikleri bölgelere intikal ederek sözde düşmanın hava hedeflerinin tespit edilmesine ve onlara refakat edilmesine yönelik eylemleri yerine getirdi ve onları imha etmeye yönelik elektronik füze fırlatmaları gerçekleştirdi" denildi.

Karadeniz Filosu'nun kritik öneme sahip tesislerinin düşmanın hava saldırı araçlarına karşı koruma altına alınmasına yönelik çalışma yapıldığı kaydedildi.

28 Haziran'da ABD ve NATO'lu müttefiklerin, Rusya'nın itirazlarına rağmen Ukrayna kıyılarında yaklaşık 5 bin askerin katılımıyla Deniz Esintisi 2021 (Sea Breeze 2021) tatbikatına başlamıştı.

Cumartesi günü Rusya'nın Karadeniz Filosu ve Güney Askeri Bölgesi'ne ait savaş uçaklarının NATO'nun Deniz Esintisi 2021 tatbikatının devam ettiği Karadeniz'de eğitim uçuşları gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Dün Rusya ordusu, NATO ülkelerinin Deniz Esintisi 2021 tatbikatının sürdüğü Karadeniz'e 'Moskva' füze kruvazörü ile kruz füzeleri yüklü 'Kalibr' ve 'Admiral Essen' fırkateynlerini göndermişti.

1997 yılından beri 21. kez düzenlenen Deniz Esintisi tatbikatına bu yıl 6 kıtadan 32 ülke, 5 bin asker, 32 gemi, 40 uçak, 18 özel operasyon ve dalış timiyle tatbikata katılıyor. Tatbikat, 11 Temmuz'da sona erecek.