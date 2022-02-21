Rus ordusu: Sınırı yasadışı olarak geçen 5 Ukraynalı çatışmada öldürüldü

Rusya Güney Askeri Bölge Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ukraynalı sabotaj grubunun 5 mensubu, Rusya sınırını yasadışı yollarla geçtikten sonra çıkan çatışmada öldürüldü" denildi. Çatışmada Ukrayna'ya ait zırhlı araçların da imha edildiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada sabah 06.00'da gerçekleştirildiği belirtilen olayın Rostov bölgesindeki Mityakinskaya yerleşiminde meydana geldiği aktarıldı.

İddiaya göre Rusya'nın güvenlik servisi FSB "bir sabotaj ve keşif grubunun sınırdan sızdığını" tespit ederken grupla yaşanan çatışma sonucunda sınırını ihlal eden beş kişinin öldürüldüğü açıklandı.

İmha edilen araçların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki zırhlı piyade savaş aracı olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre çatışma sırasında Rusya sınır birlikleri yara almadı.

Ukrayna'dan yalanlama geldi

Ukrayna'dan gelen açıklamadaysa söz konusu sabotaj ekibi saldırısı iddialarının "yalan haber" olduğu ifade edildi.

Guardian'ın aktardığına göre Ukrayna Dışişleri Bakanlığı "Askerlerimizden tek bir tanesi bile Rusya Federasyonu sınırını geçmedi ve bugün tek bir asker bile öldürülmedi" dedi. Gazeteye konuşan bir hükümet sözcüsü ayrıntılı bir açıklamanın da kısa süre içinde yayınlanacağını söyledi.

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk'a karşı Kiev kuvvetlerinin bombardıman başlatması üzerine bölgeden sivillerin tahliyesi hızlandırılmıştı. Gün içerisinde Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Rostov Bölgesi'nden yerel yetkililer 61 bin sığınmacının Rusya'ya geçtiğini açıklamıştı.