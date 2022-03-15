​​Rus oligarkın 140 milyon avroluk lüks yatına el kondu

İspanya, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez bir Rus oligarka ait yata el koymuş oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın iş birliğinde bulunduğu Rus oligarklardan biri olan ve bir kamu silah şirketinin başkanlığını yapan Sergey Chemezov'a ait olduğu belirtilen "Valerie" adlı 85 metrelik yata, Barselona Limanı'nda el konulduğu açıklandı.

Başbakan Pedro Sanchez, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu yatın "Rus oligarkların önde gelen isimlerinden birine ait olduğunu ve değerinin 140 milyon avroyu bulduğunu" söyledi.

Sanchez, "Putin rejimine ve oligarklara yönelik yaptırımların etkili olduğunu ve devamının geleceğini" ifade ederek, "Bu yolsuzluk sisteminde Rus halkına baskı yaparak kendilerini zenginleştiren Putin'e, rejimine ve oligarklarına karşı güçlü ve kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz." dedi.

Başbakan Sanchez, NATO'nun talep ettiği gibi İspanya'nın savunma harcamalarını artıracağını ve gayri safi milli hasılanın yüzde 2'sine çıkaracağını duyurdu.