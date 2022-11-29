Rus milyarder Taran helikopter kazasında öldü

Kripto para girişimcisi Rus milyarder Vyacheslav Taran, İsviçre'den Monako'ya giderken yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti.

53 yaşındaki Taran'ın sahibi olduğu Libertex Group'tan yapılan yazılı açıklamada, "Libertex Group Yönetim Kurulu Başkanı Vyacheslav Taran'ın 25 Kasım 2022 Cuma günü Monako'ya giderken meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle teyit ediyoruz" denildi.

Taran'ın İsviçre'nin Lozan kentinden havalanan helikopteri Villefranche-sur-Mer beldesi yakınlarında düştü. Kazada Taran'la birlikte helikopter pilotu da yaşamını yitirdi.