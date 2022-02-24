Rusya'nın operasyon kararı sonrası bölgede tansiyon yükseliyor.
AFP, Ukrayna sınır muhafızlarına dayandırdığı iddiasında Rus kara kuvvetlerinin Ukrayna'ya girdiğini öne sürdü.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
'Rus kara kuvvetleri Ukrayna'ya girdi'
AFP, Ukrayna sınır muhafızlarına dayandırdığı iddiasında Rus kara kuvvetlerinin Ukrayna'ya girdiğini öne sürdü.
Haber Merkezi
Rusya'nın operasyon kararı sonrası bölgede tansiyon yükseliyor.
AFP, Ukrayna sınır muhafızlarına dayandırdığı iddiasında Rus kara kuvvetlerinin Ukrayna'ya girdiğini öne sürdü.