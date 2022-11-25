Rus istihbaratından Türkiye açıklaması: ‘Saldırıyı önledik…’

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya ileten doğalgaz boru hattına bir sabotaj girişiminin engellendiğini duyurdu.

FSB'den yapılan açıklamada "Ukrayna gizli servislerinin Türkiye ve Avrupa’ya enerji kaynakları transferinde kullanılan Güney Akım boru hattına düzenlemeyi planladıkları sabotaj ve terör eylemini engelledik” denildi.

Güney Akım, Rus gazını Bulgaristan üstünden Avrupa’ya ulaştırması için tasarlanmış ancak gerçekleşmemiş bir proje. Söz konusu projenin yerini daha sonra TürkAkım projesi yer aldı ve Güney Akım için Rusya’da inşa edilmiş olan altyapı da daha sonra TürkAkım boru hattı için kullanılmaya başladı.

Açıklamada, boru hattına yönelik saldırının gerçekleştirilmesi ve finanse edilmesinde dahli olan Rusya vatandaşlarının düzenlenen operasyon sırasında gözaltına alındıkları kaydedildi.

Operasyon sırasında 4 mıknatıslı mayın, 4 kilogram plastik patlayıcı madde, bir dizi fünye, 593 ruble (10 bin dolar) nakit para ile Ukrayna gizli servisi üyeleriyle yapılmış olan yazışmaları içeren iletişim araçların ele geçirildiği belirtildi.