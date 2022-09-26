Rus hackerlar Ukrayna istihbaratının verilerini sızdırdı

Rus hacker grubu RaHDIt, Ukrayna Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) bin 500'den fazla çalışanının kişisel bilgilerini kamuoyuna açıkladı. Sputnik'e konuşan ismi açıklanmayan kaynak, hacker grubunun internet sitesinde bugün yayımlanan verilerin gerçekliğini doğruladı.

Sızdırılan verilerin ABD, Fransa, İtalya, Almanya, Polonya'nın yanı sıra Azerbaycan, Arjantin, Macaristan, Yunanistan, Irak, Güney Afrika, Tacikistan ve 20'den fazla ülkede büyükelçiliklerin altında çalışan Ukraynalı ajanlara ait olduğu ifade edildi.

Buna ek olarak, RaHDIt hackerları, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve NATO misyonlarında çalışan ve eğitim kurumlarında bulunan Ukraynalı ajanların lokasyon bilgilerini de ifşa etti.

RaHDit grubu Temmuz ayında, Ukrayna askeri departmanının Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün (GUR) 2 bin 500 subayının kişisel verilerini de sızdırmıştı.

Hacker grubunun veri sızdırmasının Moskova'nın Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporijya'da düzenlediği Rusya'ya katılım referandumlarının devam ettiği sırada gelmesi dikkat çekti.