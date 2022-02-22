Rus Dışişleri: Lugansk ve Donetsk’le diplomatik ilişkiler kuruldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 22 Şubat Salı günü itibariyle Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerin kurulduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 71 sayılı ve 21 Şubat 2022 tarihli kararı gereği, bugün 22 Şubat 2022 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Lugansk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında notalar değişimi yoluyla bu tarihten itibaren Rusya Federasyonu ile Donetsk Halk Cumhuriyeti arasında ve Rusya Federasyonu ile Lugansk Halk Cumhuriyeti arasında büyükelçilikler düzeyinde diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda bir anlaşma yapıldı” ifadesine yer verildi.