Rus Dışişleri: ABD nedeniyle nükleer devletlerin çatışma senaryoları yeniden gündemde

'Mejdurnarodnaya Jizn' (Uluslararası Yaşam) dergisi için kaleme aldığı makalede Rusya ile Batı arasındaki işbirliği döneminin geri dönüşü olmayan şekilde sona erdiğini söyleyen Drobinin, Ukrayna'daki özel askeri harekatın başladığı 24 Şubat tarihinden önceki duruma dönüş olmayacağının artık anlaşıldığını ifade etti.

Sputnik'in aktardığı makalede ABD'nin inisiyatifiyle silah kontrol ve stratejik istikrar destekleme mekanizmalarının ortadan kaldırıldığını kaydeden Drobinin, "Doktrinal düzeyde ABD, nükleer silah kullanma eşiğini düşürdü. Bu ve diğer endişe verici hususlar, feci sonuçlara gebe nükleer devletlerin çatışmasıyla ilgili en tehlikeli senaryoları askeri stratejistlerin görüş alanına geri döndürdü" ifadelerini kullandı.

ABD'yi BM'nin merkezi koordine edici rolünü bozmaya girişimlerinde bulunmakla suçlayan Drobinin, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin sahip olduğu veto hakkının değersizleştirildiğinin altını çizdi.