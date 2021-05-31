Rus Dışişleri: AB Minsk'e yaptırım uygularsa, Belarus'a yardım ederiz

Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Biriçevskiy, "Partnerimiz Belarus'u koruyacağımızı, müttefiklerimize yardım edeceğimizi düşünüyorum. Batılı ülkelerin Belarus aleyhinde uydurduğu şeyler, son derece olumsuz duygulara yol açıyor. Bu nedenle acele beyanatlar verilmemeli, öncelikle yaşanan olay soruşturulmalı, daha sonra buna nasıl tepki verileceği üzerine düşünülmelidir" dedi.

Biriçevskiy, Rus gazının transitiyle ilgili olası yaptırımlar hakkında da şu ifadelerini kullandı:

"Başka bir ülkeye karşı alınan önlemlere bir karşılık veremeyiz. Bizim yapmamız gereken bunu partnerlerle istişare edip ne yapabileceğimize bakmak."

Biriçevskiy, Rusya'nın yaklaşımının 'dürtüsel önlemler' alınmamasından yana olduğunu ekledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ryanair'e ait bir yolcu uçağının geçen hafta Minsk'e acil iniş yapmasıyla ilgili Belarus'a kapsamlı yaptırımlar getireceklerini açıklamıştı.

AB de, Ryanair uçağının Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesini kınayarak, Belarus'a yeni yaptırımlar uygulanması ve bu ülkeye ait havayolu şirketlerine AB hava sahası ile havaalanlarını kullandırmama kararı almıştı.