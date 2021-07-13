Rus diplomatlar Afganistan’dan tahliye edildi

Afganistan’ın Mezar-ı Şerif şehrinde görevli Rus diplomatlar Özbekistan’a tahliye edildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yusuf Kabulcanov, yaptığı yazılı açıklamada, “Şu anda Afganistan’ın Hayratan kentinde bulunan Rusya Federasyonu Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar güvenli şekilde Özbekistan’a tahliye edildi” ifadesini kullandı.

Son dönemde Taliban’ın Özbekistan sınırı yakınındaki Afganistan’ın bazı bölgelerini ele geçirmesi üzerine iki ülke sınırındaki durum gerginleşti.

Taliban saldırılarından kaçan 100’e yakın Afgan askeri Özbekistan topraklarına sığınmıştı.

Ülkede yıllardır hükümet güçleri ile çatışan radikal İslamcı Taliban son olarak Afganistan topraklarının yüzde 85’inde kontrolü sağladığını öne sürmüştü. Ayrıca İran sınırındaki bir gümrük kapısında da kontrolü ele geçirmişti. Taliban’ın giderek daha fazla artan etkisi nedeniyle ülkeden büyük bir göç dalgasının İran ve Türkiye doğru yaşanması bekleniyor.