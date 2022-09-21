Rus Büyükelçiliği: Rusya’dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçuşların başlayacağı haberleri spekülasyon

Milliyet gazetesinde yayınlanan bir haberde, Rusya’dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçak seferlerinin başlayacağı, ilk uçuşun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yeni Ercan Havalimanı’nın 15 Kasım’daki açılışına yetiştirilmeye çalışıldığı, bu adımın Kuzey Kıbrıs'ın tanınmasına yol açabilecek diplomatik bir zafer olarak algılandığı ileri sürülmüştü.

Sputnik'in haberine göre; Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği, Rusya’dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçak seferlerinin başlayacağı yönündeki haberlerin spekülasyon olduğunu duyurdu.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, “Büyükelçilik tarafından (Kıbrıs’ın kuzeyine) direkt uçak seferlerin düzenlenmesi konusunda hiçbir görüşme ya da istişare yürütülmüyor ve yürütülmemiştir. Bu konuyla ilgili medyada çıkan spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz” ifadelerine yer verildi.