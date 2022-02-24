Rus birlikleri Kiev yakınlarındaki bir havaalanını ele geçirdi

Ukrayna Kiev'in yaklaşık 40 km yakınlarındaki Antonov Havalimanı'nın kontrolünün Rusya Hava İndirme Birlikleri tarafından ele geçirildiği kaydedildi.

Görüntüler CNN'den Matthew Chance ve Aditi Sangal'ın kayıt aldığı sırada canlı yayında paylaşıldı. Chance olay sırasında, "Helikopterle taşınan birliklerin sabahın erken saatlerinde karaya inip daha fazla askeri birlik kurmasına izin vermek için bir hava köprüsü kurmak üzere indiği bu hava üssünün çevresini savunurken içeri girmemize ve yanlarında olmamıza izin verdiler" dedi.

Chance, birliklerin üniformalarının kollarında Rus kuvvetleri olduklarını belirtmek için turuncu ve siyah bir şerit olduğunu da sözlerine ekledi.

Chance, "Havada bir uçak sesi duyuyoruz. Hava üssünün yerleşkesinin içinden siyah, gri ve kahverengi dumanlar çıkıyor. Sanırım üstümüzde jetler var" dedi.

Birimin komutanının CNN'e, muhtemelen bu havaalanını geri almak için bir karşı saldırı düzenleyecek Ukrayna ordusuyla sıcak çatışma olabileceğini söylediği belirtildi.