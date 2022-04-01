Rus birlikleri Çernobil'den çekildi

Ukrayna'nın nükleer santrallerini denetleyen devlet kuruluşu dün yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin Çernobil'den çekildiğini söyledi.

Kuruluş, "Çernobil nükleer santralini ve diğer tesisleri ele geçiren işgalcilerin iki kol halinde Belarus Cumhuriyeti ile Ukrayna sınırına doğru yürüdükleri doğrulandı" dedi.

Santral savaşın ilk haftasında Rus birliklerinin kontrolüne geçmişti.

Kuruluştan yapılan açıklamada, Perşembe günü Rus birliklerinin kontrolü Ukraynalı personele devretme niyetlerini açıkladığını söyledi.