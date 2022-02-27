Rus bankalarının SWIFT'ten çıkarılmasına ilişkin Batı ülkelerinden ortak açıklama

Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada, Rusya'ya karşı uygulanacak ilave ekonomik yatırımlar konusunda ortak açıklama yayımladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamada, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı tercih etmesi ve bağımsız bir ülke olan Ukrayna'ya saldırmasının kınandığı' belirtilirken, 'Rusya'nın uzun yıllardır geçerli olan temel uluslararası kural ve normlara yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği' savunuldu.

'Bu savaşın Putin için stratejik bir başarısızlık olmasını sağlayacağız'

Açıklamada, "Rusya'dan hesap soracağız ve birlikte bu savaşın Putin için stratejik bir başarısızlık olmasını sağlayacağız" ifadesi kullanılırken, "Rusya'ya daha fazla maliyet yüklemeye, onu uluslararası finans sisteminden ve ekonomilerimizden daha fazla izole etmeye kararlıyız" denildi.

Rusya'ya karşı gelecek günlerde yeni tedbirler uygulanacağı belirtilen açıklamada, "İlk olarak, seçilen Rus bankalarının SWIFT mesajlaşma sisteminden çıkartılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu, Rus bankaların uluslararası finansal sistemle bağlantısının kopmasını ve küresel olarak faaliyet gösterme yeteneklerinin zarara uğramasını sağlayacaktır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Rusya Merkez Bankası'nın uluslararası rezervlerini yaptırımlarımızın etkisini zayıflatacak şekilde kullanmasını engelleyecek kısıtlayıcı önlemler almayı taahhüt ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

'Ukrayna'daki savaşa katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara karşı tedbirler alınacağı' söylenen açıklamada, varlıklı Rusların 'altın pasaport' gibi imkanlardan faydalanarak finansal sistemlere erişimlerinin önleneceği kaydedildi.

Açıklamada, gelecek hafta, finansal yaptırımların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak bir 'transatlantik görev gücü' başlatılacağı belirtildi.

'Rus hükümetine yakın yetkililerin mal varlıkları dondurulacak'

Rus hükümetine yakın yetkililer ve elitlerin yanı sıra ailelerine yönelik mal varlığı dondurma gibi yeni yaptırımlar da uygulanacağı ifade edilen açıklamada, diğer ülkelerle görüşmelerde bulunarak bu kişilerin varlıklarını gizlemelerinin engelleneceği kaydedildi.

Açıklamada, 'dezenformasyona ve diğer hibrit savaş biçimlerine karşı da çeşitli tedbirler alınacağı ve bu konuda iş birliğinin artırılacağı' belirtilirken, "Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yönelik saldırısının hesabını sormak için daha fazla önlem almaya hazırız" ifadesi kullanıldı.