Rus bankaları Çinli ödeme sistemine geçiyor

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’tan yapılan açıklamada, Rus ödeme sistemi Mir ile UnionPay’in birlikte çalışacağı kartlar çıkartmak için çalışmalara başlandığı belirtildi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, ülkenin piyasa hacmi bakımından bir diğer önemli bankası Alfa-Bank da yaptığı açıklamada, Çin ulusal ödeme sistemi UnionPay ile çalışan kartlar çıkartılması için çalışmalara başlandığını, söz konusu sistemle 180 ülkede ödeme yapılabileceği bildirildi.

Rus Tinkoff bankası da “Mir-UnionPay” kartlarına yönelik çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü duyurdu.

ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, dün, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurmuştu.