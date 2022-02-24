Rusya Batı Askeri Bölgesi, Lugansk Halk Cumhuriyeti'yle sınırı bulunan Rusya'nın Voronej Bölgesi'nde AN-26 tipi bir Rus askeri kargo uçağının düştüğünü duyurdu.
Sputnik'in haberine göre, Batı Askeri Bölgesi, "24 Şubat'ta Voronej Bölgesi'nde askeri teçhizatın taşınmasına yönelik planlı uçuş sırasında Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait An-26 uçağı düştü. Mürettebat hayatını kaybetti" dedi.
Rus askeri uçağının düştüğü açıklandı: Mürettebat hayatını kaybetti
Rusya'nın Voronej Bölgesi'nde AN-26 tipi bir Rus askeri kargo uçağının düştüğü açıklandı.
Haber Merkezi
Rusya Batı Askeri Bölgesi, Lugansk Halk Cumhuriyeti'yle sınırı bulunan Rusya'nın Voronej Bölgesi'nde AN-26 tipi bir Rus askeri kargo uçağının düştüğünü duyurdu.