Rus aşırı sağcı Navalnıy'ın örgütü seçimlere giremeyebilir

Şu anda hapiste olan Rus aşırı sağcı muhalefet figürü Aleksey Navalnıy tarafından 2011 yılında kurulan “Yolsuzlukla Mücadele Vakfı”, Çarşamba günü Moskova Şehir Mahkemesi tarafından kapalı kapılar ardında yapılan bir duruşmada aşırılıkçı bir örgüt olarak belirlendi.

Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın (FBK) yanı sıra, ulusal siyasi ofisler ağı ve Yurttaş Haklarını Koruma Vakfı da aşırılıkçı olarak damgalandı.

Karar kapsamında alınan sınırlamalar, çevrimiçi materyal gönderme yasağının yanı sıra mitingler düzenleme ve seçimlere katılma yasağını içeriyor.

Şimdi, Çarşamba günkü kararın ardından, geçici kısıtlamalar kalıcı hale getirilecek, bu da grupların artık para cezaları ve vergilerin ödenmesi dışında banka hesaplarını kullanamayacakları anlamına geliyor.

Ayrıca, yakın zamanda çıkarılan bir yasa, bu grupların "faaliyetlerine katılan" herkesin herhangi bir hükümet pozisyonuna seçilmesinin yasaklanacağı anlamına geliyor.

Savcılığa göre, üç örgüt, “anayasal düzenin temellerini değiştirmek” ve hatta Batı destekli bir “renkli devrim” yaratmak amacıyla ülkenin sosyo-politik durumunu istikrarsızlaştıracak koşullar yaratmaya çalışmakla suçlandı. Ayrıca savcılık, bu grupların yabancı ve uluslararası kuruluşlar adına çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

FBK: Ortada kanıt yok

FBK hukuk ekibi, mahkemede hem Adalet Bakanlığı'nın hem de İçişleri Bakanlığı'nın savcının pozisyonuna desteklerini dile getirdiğini söyledi. Duruşmadan önce, FBK avukatı Vladimir Voronin, aşırılık yanlısı etiketin kesin gerekçesini henüz keşfetmediğini açıkladı ve dava materyallerinin herhangi bir "açık ve net" faaliyetin adını vermediğini öne sürdü.

Bir diğer FBK avukatı İlya Novikov, dava dosyasında “şiddet” kelimesinin bulunmaması nedeniyle örgütün aşırılıkçı sayılamayacağını savundu.

Nisan ayında, ilk mahkeme kararından önce, Navalniy'in yardımcısı Leonid Volkov, muhalefet figürünün siyasi ağını dağıtacağını ve çalışanlarının çoğunun cezai suçlamalarla karşı karşıya kalacağından korktuğunu açıkladı. Volkov bir süredir Litvanya'da bulunuyor.

Navalniy şu anda hapiste ve 2014 yılında kendisine verilen ve iki şirketten 30 milyon ruble (3 milyon 522 bin lira) zimmetine geçirmekten suçlu bulunduğu ertelenen bir cezanın şartlarını ihlal ettiği için iki yıl sekiz aylık hapis cezasını çekiyor.