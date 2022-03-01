Ruhi Su Dostlar Korosu 6 Mart'ta Ses Tiyatrosu'nda

1975 yılında kurulan, Ruhi Su'nun kültürel mirasını günümüze taşıyan ve bugün de halk müziğine katkı vermeye devam eden Ruhi Su Dostlar Korosu, 6 Mart Pazar saat 20.30'da tarihi Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle buluşuyor.

Ruhi Su repertuvarından eserler başta olmak üzere, Türkçe ve diğer dillerdeki çoğunluğu çok sesli halk müziği eserlerini seslendirecek olan koroya konserde konuk solist Erdem Oral da eşlik ederek 2 eser ve ayrıca solo olarak bir eser seslendirecek.

Konser biletleri NHKM Kadıköy gişesinden ve internet sitesinden temin edilebilir.

Ruhi Su Dostlar Korosu, 43 yıllık bir aradan sonra, Haluk Polat şefliğinde hazırladığı ve çok sesli, çok kültürlü bir seçkiye yer verdiği, Suyun İzi isimli albümünü 2021 yılı Aralık ayında çıkararak çeşitli dijital platformlardan dinleyicilerin beğenisine sunmuştu.

RSDK şefi Haluk Polat ile Ruhi Su, çokseslilik, Türkiye'de koro müziği ve RSDK üzerine yapılan söyleşi NHKM Kadıköy Youtube kanalından seyredilebilir: