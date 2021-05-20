Ruhani: Yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşıldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'da süren nükleer anlaşma müzakerelerinde tarafların İran'a yönelik tüm temel yaptırımların kaldırılmasını kabul ettiğini duyurdu. Ruhani anlaşmanın son haline gelmesi için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Ruhani, "Görüşmelere katılan tüm taraflar petrol, petrokimya, gemicilik, sigorta, merkez bankası vd. ile ilgili tüm temel yaptırımları kaldırma konusunda anlaştı" dedi.

Ruhani "Temel adımı attık ve ayrıntıları görüştük. Ana anlaşma sağlandı. Nihai anlaşmaya varmak üzere bazı konuları görüşüyoruz" diye konuştu.

İran'la yapılan nükleer anlaşma olan 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın yeniden işler hale getirilmesi için anlaşmanın tarafları Viyana'da görüşmelere başlamıştı. Anlaşmadan 2018 yılında tek taraflı olarak çekilen ABD de Viyana'daki görüşmeler kapsamında İran ile dolaylı müzakereler yürütülüyor.