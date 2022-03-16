Rubledeki değer kaybı nedeniyle muz ithalatı tehdit altında

Moskovski Komsomolets gazetesi, rubledeki değer kaybı nedeniyle muz ithalatının tehdit altında olduğunu yazdı. Rusya'ya Ekvador'dan muz taşıyan konteyner firmalarının sevkiyat yapmak istemediği öğrenildi. Bunda temel etken ödeme sorunları.

Habere göre, krizden önce Güney Amerika ülkesinden her hafta St. Petersburg limanına 1,5 - 2 milyon kutu muz gönderiliyordu. Ekvadorlu bir yetkili bu hafta ancak 1 milyon kutu gönderebildiklerini söyledi.

Türkrus sitesinin aktardığına göre, yetkili, Rusya'ya sevkiyatların durması durumunda ülkedeki muz üretiminin büyük darbe alacağını da sözlerine ekliyor.