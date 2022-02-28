RTÜK'ten Ukrayna yayınlarına ilişkin uyarı

Rusya'yla Ukrayna arasında yaşanan savaşa ilişkin RTÜK yayınlar konusunda uyarıda bulundu.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu gelişmeler hakkında özellikle sosyal medya kaynaklı haberler başta olmak üzere bazı yayınlarda, Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımızın tahliyeleri konusunda hatalı bilgiler verildiği, Ukrayna Büyükelçiliğimiz ve konsolosluklara yönelik asılsız suçlamalarda bulunulduğu görülmektedir. Benzer şekilde görüntü ve bilgi paylaşımlarında da gerekli hassasiyetin gösterilmediği, konu hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmayan kişilerin programlara katılarak kamuoyuna hatalı bilgiler verdikleri dikkat çekmektedir. Alanında yeterli derecede bilgi sahibi olmayan kişilerin yaptıkları değerlendirmelerin kamuoyunu bilinçlendirmekten ziyade toplumu yanlış yönlendirdiği ortadadır" denildi.
'Uygun görüntülerin seçilmesi önemli'
Açıklamada şunlar kaydedildi: