RTÜK'ten Halk TV’ye ve TELE1'e ceza

RTÜK, salgın döneminde müzisyenlere destek amacıyla Halk TV'nin organize ettiği gecede, eski Grup Yorum solisti Hilmi Yarayıcı'nın seslendirdiği "Cemo" türküsü nedeniyle ceza kesti.

Halk TV'nin haberine göre, RTÜK, türkü nedeniyle "terörü övmek" ve "teşvik etmek" suçlamasıyla kanala yüzde 3 idari para, 3 kez de program durdurma cezası verdi. Karara RTÜK üst kurul üyeleri İlhan Taşçı ve Okan Konuralp karşı oy kullandı.

Halk TV, Aşık Veysel Kültür Derneği ile birlikte tam kapanmada işsiz kalan müzisyenler için #TürkülerSusmaz sloganıyla gece düzenlemiş ve birçok sanatçı da geceye destek vermişti.

TELE1'e dört ayrı para cezası

RTÜK, TELE1‘e de Mehmet Tezkan’ın konuk olduğu ‘5. Boyut’ programında yaptığı açıklamaları, Can Ataklı’nın ‘Gün Başlıyor’ programında söyledikleri. Kemal Okuyan‘ın ‘Türkiye’nin Gündemi’ programında söyledikleri ve Mithat Sancar’ın İzmir HDP binası önünde yaptığı açıklama sırasında atılan sloganları gerekçe gösterilerek TELE1’e dört ayrı para cezası verildi. Öte yandan RTÜK, FOX-KRT-TV100’e de para cezası verdi.