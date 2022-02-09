RTÜK'ten Ayşenur Arslan'a inceleme

Radya Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV'de Medya Mahallesi programında Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'yla ilgili sözleri hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Şahin Twitter'dan yaptığı açıklamada "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkü'nün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.