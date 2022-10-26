RTÜK'te boş kontenjan AKP'ye geçti

TBMM Başkanlık Divanı'ndan RTÜK'ün boş kontenjanı için karar çıktı. Boş kontenjan AKP'nin oldu.

Tartışmalı RTÜK kontenjanı için Taha Yücel'in istifa tarihi olan 1 Temmuz esas alındı. Dolayısıyla kontenjanın 1 Temmuz'daki Meclis aritmetiğine göre yapılmasına karar verildi.

Habertürk'te yer alan habere göre RTÜK kontenjanının boşalmasından bir gün önce Aykut Erdoğdu'nun CHP'den istifası hesapları yeniden değiştirmiş oldu. Buna göre kontenjan yine AKP'nin olacak.

Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılımı ile Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AKP'den ve milletvekilliğinde istifası RTÜK kararına etki etmemiş oldu. Genel Kurul'da üye seçiminin haftaya yapılması planlanıyor.