RTÜK üyelik seçimleri: 'Meclis Başkanı yasal hesaplamaya aykırı hareket ediyor'

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu bugünkü yazısında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) bir buçuk ay sonra boşalacak üç üyelik koltuğu için gerçekleştirilecek seçim sürecini kaleme aldı.

Uğuroğlu, İYİP'e "kumpas kurulduğunu" ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un devreye girerek AKP ve MHP’ye adaylıkları için isim belirlemelerini istediğini belirtti.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in bir buçuk ay sonra boşalacak üç üyelik koltuğu için TBMM'ye yasal süresi içerisinde yazı göndermemesinin ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop devreye girdi.

Şentop, AKP ve MHP'ye adaylıklar için isim bildirmelerini istedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) AKP'li İlhan Yerlikaya ile 2 MHP'li Esat Çıplak ve Arif Fırtına'nın görev süreleri 21 Temmuz 2021'de son bulacak.

6112 sayılı yasa 35. maddesinin 2. Fıkrası şöyle:

'Seçim için siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı aday gösterilir ve Üst Kurul üyeleri bu adaylar arasından siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle TBMM Genel Kurulunca seçilir.'

RTÜK üyeliği için Meclis'te yapılacak seçim için yasal hesaplama yöntemi şöyle:

- Milletvekili toplam sayısı: 583'dür.

- Her 64,7 milletvekiline 1 üyelik düşer

AKP: 288 milletvekili ile 4 üye alır. 32 milletvekili fazlalığı kalır.



HDP: 55 milletvekili ile 1 üye alır 0 milletvekili fazlalığı olur.

MHP: 48 milletvekili ile 1 üye alır 0 milletvekili fazlalığı olur.

İYİ Parti: 36 milletvekili ile 1 üye alır 0 milletvekili fazlalığı olur.

- Buna göre 1 üyelik için İYİ Partinin milletvekili sayısı AKP'den 4 fazladır…

- AKP'nin kalan 32 Milletvekili, İYİ Partinin 36 Milletvekili vardır.

Bu durumda Meclis Başkanı Şentop'un İYİ Parti grubuna da yazı göndermesi ve aday adı istemesi gerekmektedir.

Ancak Şentop bu yasal hesaplamaya aykırı hareket ederek İYİ Parti grubunu devre dışı bırakıp sadece AKP ve MHP'den aday istemektedir.

Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti, RTÜK üyelik hakları için kurulan kumpası bakalım nasıl değerlendirecek?"