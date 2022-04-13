RTÜK, Euronews’in lisans almasını zorunlu tutan kararını geri aldı

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, kurulun lisans alımını zorunlu kıldığı Euronews hakkındaki kararın geri alındığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Taşcı "RTÜK’ün lisans almasını istediği http://tr.euronews.com lisansa tabi bölümlerini, video kısımlarını ve yayın tekniğini değiştirdiği için bugünkü Üst Kurulda; lisans almasının zorunlu olduğuna ilişkin karar geri alındı. Site lisans almaksızın yayınına devam edebilecek" diye belirtti.

DW ve VOA'ya erişim engellebilir

DW Türkçe ve Amerika’nın Sesi’nin (VOA Türkçe) lisans almak için henüz başvurmadığından RTÜK'ün konuyu mahkemeye taşıdığını belirten Taşcı bu sitelere erişim engeli getirilebileceğini duyurdu.

Taşcı "DW ve VOA ise lisans almak için henüz başvurmadığından süreç RTÜK’ün konuyu mahkemeye taşıyarak erişimin engellenmesi istemesi aşamasında. Ankara Sulh Ceza Hakimliğinin RTÜK’ün istemini yerinde bulması halinde bu iki siteye Türkiye'den erişim mümkün olmayacak" diye yazdı.