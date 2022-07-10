RTÜK Başkanı'yla Korkusuz yazarının sürpriz telefon görüşmesi: 'Size verdiğim her türlü zararı telafi edebilirim'

Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in kendisini aradığını ve aleyhinde açılan davalara üzüldüğünü söyledi.

Şahin'in bu davaların neden ve nasıl açıldığını anlattığını, ardından hepsini geri çektiğini söylediğini belirten Bayraktaroğlu, şöyle devam etti:

"Teşekkür ettim. 'Bu tür olaylara alışığım ancak, eşim çok üzüldü' dedim. 'Size verdiğim her türlü zararı telafi edebilirim' derken sesinde samimiyet olduğundan eminim.

Hayatım boyunca bana yapılanlardan dolayı kimseye düşman olmadığımı söyledikten sonra: 'Sizin ve RTÜK üyelerinin aleyhimde açtığı davalardan dolayı da hiçbirinize kırgın değilim' dedim."

Ne olmuştu?

TGRT’de sunucular, Sözcü ve okurları için "İt, köpek, morfinlenmiş, haysiyetsiz, ahlaksız, foseptik çukuru, bidon kafa" gibi hakaret içerikli ifadeler kullanmış; bunun üzerine gazete TGRT yönetimi ve sunucularını RTÜK'e şikayet etmişti.

Ancak RTÜK “Bu kelimeler, ifade özgürlüğü çerçevesinde kabul edilmeli” diyerek bu şikayeti reddetmişti.

Bunun üzerine Memduh Bayraktaroğlu, YouTube kanalında RTÜK yönetimine "Madem ‘it, köpek, morfinlenmiş, haysiyetsiz, ahlaksız, foseptik çukuru, bidon kafa’ demek ifade özgürlüğü çerçevesinde kabul edilmeli, ben de size aynı kelimelerle hitap edebilir miyim?" diye sormuştu.

Bu soru üzerine RTÜK, Bayraktaroğlu'nun sözlerini 'hakaret' olarak kabul ederek savcılığa başvurmuş; savcılık kovuşturma açmış ve hakim, söylenmemiş bu cümleler nedeniyle gazeteciye 380 gün hapis cezası vermişti.