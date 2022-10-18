'RTÜK Başkanı TELE 1'in fişinin çekilmesi için rapor hazırlattı'

Kamuoyunda 'Sansür Yasası' olarak bilinen 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından açıklamada bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in TELE 1 için harekete geçtiğini söyledi.

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Taşcı, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin harekete geçti; TELE 1’in 10 güne kadar fişinin çekilmesi için rapor hazırlattı" ifadelerini kullandı.

Taşcı'nın açıklaması şöyle:

"Sansür yasasının mürekkebi kurumadan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin harekete geçti; TELE 1’in 10 güne kadar fişinin çekilmesi için rapor hazırlattı. Dikkat program durdurma değil ekran karartma! Üst Kurulun tavrını yarın göreceğiz. Basın özgürlüğü mü yoksa ekran kapatma mı diyecek."