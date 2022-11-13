RTÜK Başkanı: Patlamayla ilgili kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim

Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Ölü ve yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Caddedeki pek çok işyerinin camları kırıldı. Polis ikinci patlama olacağı şüphesiyle alanı boşalttı.

Öte yandan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, patlamayla ilgili açıklama yaparak, "Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim" dedi.

Şahin'in sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Beyoğlu Taksim’de bir patlama haberi aldık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım. İstanbulumuza çok geçmiş olsun."