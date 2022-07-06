RTÜK, AKP'li ismin şirketinden 7,4 milyon TL'ye 27 araç kiraladı

RTÜK, 7 Nisan’da sürücülü ve sürücüsüz araç kiralama ihalesi açtı. İhale, RTÜK Üst Kurul Merkez Hizmet Binası’nda 23 Mayıs’ta gerçekleştirildi. Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihale için yedi şirket elektronik doküman satın alırken ihaleye yalnızca iki şirket teklif sundu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; teklifleri değerlendiren idare, 10 Haziran’da kararını verirken ihalenin sonuç ilanı temmuz ayında Elektronik Kamu Alımları Platformu aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıldı. İhalenin sonuç ilanına göre RTÜK, 27 kiralık araç karşılığında Kaya Seyahat Turizm isimli şirket ile 7 milyon 446 bin 374 TL’lik anlaşma yaptı.

RTÜK’ün kiraladığı araçlardan yedisinin 4X4 arazi aracı olduğu belirtildi. Araçların hepsinin en az 2019 model olmasını talep eden idare, araçların 18 ay boyunca kullanılacağını bildirdi. Araçlardan 13’ünün RTÜK’e şoförlü şekilde teslim edileceği ifade edildi.