Rosturizm, seferberlikte kimlerin yurt dışına seyahat edebileceğini açıkladı

Rosturizm Başkanı Zarina Doğuzova, seferberlik tebligatı almayan Rusların yurtdışına seyahat edebileceğini söyledi.

RIA Novosti’de yer alan habere göre federal düzeyde bölgeler arası herhangi bir kısıtlayıcı düzenleme hakkında bilgilerinin olmadığını, seferberlik kapsamında orduya alım için celp kağıdı gelmeyen vatandaşların yurt dışına çıkmalarında her hangi bir sakınca olmadığını ancak kendi durumları hakkında net bilgiye sahip olmaları için askeri kayıt ofisi ile iletişime geçmeleri gerektiğini söyledi.