Rosatom ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’dan İstanbul’da kritik görüşme

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Genel Direktörü Rafael Mariano Rossi, İstanbul'da Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçyov ile bir araya geldi. Son günlerde şiddetli saldırılara maruz kalan Zaporijya Nükleer Enerji Santralindeki kritik durum saldırıların durdurulması ve santraldeki güvenlik önlemlerinin artırılması masaya yatırıldı.

HaberRus'un Kommersant’tan aktardığı habere göre, taraflar Zaporijya Nükleer Enerji Santrali etrafında bir güvenlik bölgesi oluşturulması konusunu görüştü.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu müfettişlerinin, önceki gün santralde hasar ve bunlardan kaynaklanan "radyoaktif olmayan" sızıntı saptaması ve alınması istenen önlemler ele alındı.

Rus ordusunun Herson kentinden çekilmesi sonrası bu bölgede bulunan Ukrayna askerleri Zaporijya bölgesine kaydırıldı. Rusya, Ukraynalı askerler tarafından düzenlenen saldırıların artarak devam ettiğini bildiriyor. Bu saldırıların zaman zaman Zaporijya'nın Rusya’nın kontrolünde olan bölgesinde yer alan Nükleer Enerji Santrali tesisine zarar verdiği belirtiliyor.