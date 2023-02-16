'Rönesans'tan ilk depremde toplanma alanına çıkarılan onlarca kişi, 2. depremde yaşamını yitirdi' iddiası

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. 36 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları 11. gününde devam ederken, depremde yerle bir olan Hatay'daki Rönesans Rezidans ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Haberler.com'un haberine göre; 7,7'lik ilk depremin ardından tamamen yıkılmayan Rönesans Rezidans'da yaşayan onlarca yurttaşın sitenin orta yerinde bulunan toplanma alanına çıkarıldığı ve burada beklerken 9 saat sonra gelen 7,6'lık ikinci depremde enkaz altında kaldıkları öne sürüldü.

'Temelin kaydığını söyledim, alay eder gibi güldü'

Site sakinlerinden Zekiye Barutçu Yiğitbaşı da geçtiğimiz günlerde ortaya attığı bir başka iddiayla 2022'de binanın koridorunda çatlak olduğunu, temelinin kaydığını söylemişti. Yiğitbaşı, "Yöneticiye temelin kaydığını söyledim, alay edermişçesine güldü. Komşularıma anlattım, herkes duyarsız kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

Rönesans İnşaat'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, paralarla yurt dışına kaçacağı iddiasıyla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Coşkun, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.