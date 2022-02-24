Romanya hava sahasına giren Ukrayna uçağı NATO tarafından indirildi

Ukrayna'ya ait bir savaş uçağı Romanya hava sahasına girdi. Romanya'daki NATO gücü kapsamındaki F-16 uçakları havalanarak uçağı acil inişe zorladı. Pilot gözaltına alındı.

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Ukrayna'ya ait bir askeri uçak bu sabah saatlerinde Romanya hava sahasına girdi.

Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu sabah saatlerinde ülkenin kuzeyinde hava sahasına yaklaşmakta olan Ukrayna uçağını izlemek üzere NATO gücü kapsamındaki Romanya Hava Kuvvetlerine ait 2 F-16 savaş uçağı havalandı.

Romanya Savunma Bakanlığı hava sahasını ihlal eden Ukrayna askeri uçağının Bacau 95. Hava Üssü'ne indirildiğini ve pilotun Romanyalı yetkililere teslim olduğunu duyurdu.

Romanya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında bu tür durumlarda alınan yasal tedbirlerin uygulacağı belirtildi.

Ukrayna savaş uçağının Sukhoi Su-27 tipi uçak olduğu belirtildi.

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