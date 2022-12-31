Romanya diplomatik delegasyonu, Moldova'ya giderken çalıntı arabayla yakalandı

Moldova'nın yerel basında çıkan haberlere göre, geçtiğimiz hafta resmi bir ziyaret için Moldova'ya giden bir Rumen hükümet heyetinin arabasına el konuldu. Interpol veri tabanına göre arabanın on yıldan uzun bir süre önce İtalya'da çalındığı ortaya çıktı.

Markası ve modeli belirtilmeyen otomobil, Romanya Dijitalleştirme Kurumu'na (ADR) kayıtlı araçlardan biriydi.

RT'nin yerel basından aktardığı habere göre, Moldovalı sınır polisi, Interpol veri tabanını kontrol etmelerinin ardından arabanın 2010 yılında İtalya'da çalındığını fark etti. Kişinev'deki Romanya büyükelçiliğiyle istişareler yapılıncaya kadar aracın yolcularının Moldova'ya girmesine izin verildi. Ancak ülkeden çıkarken arabayı Moldovalı yetkililere teslim etmeleri talep edildi.

Romanya kayıtları, aracın, hükümetin o zamanki sahibine karşı bir icra kararının parçası olarak araca el konulduğunu ve aracın 2010 ile 2017 yılları arasında birkaç kez el değiştirdiğini gösteriyor.