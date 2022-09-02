Romanya 18 adet Bayraktar SİHA'sı almak istiyor

Romanya'nın Türkiye'den toplam 18 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın almak istediği belirtildi. Romanya Savunma Bakanlığı tahminen 300 milyon dolarlık anlaşma için parlamentodan onay istedi.

Balkan Insight'ta yer alan habere göre Romanya Savunma Bakanlığı sözcüsü Constantin Spanu belirtilen miktarın 18 drone, lojistik destek paketi ve eğitim unsurlarını kapsadığını söyledi. Spanu "Parlamentonun onayından sonra son fiyat konuşulacak ve müzakerelerin ardından belirlenecek" dedi.

Bakanlık, parlamentoya sunduğu talepte, Bayraktar TB2 SİHA sistemlerinin satın alınmasının, NATO savunma planlama süreci kapsamında Romanya'ya verilen yetenek hedeflerinin ve ordunun 2040'a kadar modernizasyonu hedeflerinin uygulanmasına yardımcı olacağını savundu.