İngiltere'de yasaklılar listesinde yer alan Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'in alacağı takımı İngiliz medyası yazdı.

Rus milyarderin adı sık sık Göztepe ile anılsa da 55 yaşındaki ünlü oligark Türkiye yerine İspanya'yı tercih etti.

Roman Abramovich geçen günlerde Chelsea'yi satışa çıkardığını açıklamıştı. Ancak kulübün el değiştirmesi konusunda henüz anlaşmaya varılmadı. Bu süreçte Premier Lig temsilcisine bazı yasaklar kondu. Lig'in bankası Barclaysi Chelsea'nin işlemlerini durdurdu. Ayrıca kulübe transfer yasağı verilirken sözleşmesi sona eren futbolcularla da kontrat yenileme izni verilmedi.

Chelsea'yi elden çıkarmaya çalışan Roman Abramovich bir yandan da yeni kulüp satın alma arayışına girdi. Rus oligarkın sık sık Göztepe'yi alacağı yönünde haberler çıksa da Göztepe yöneticileri iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

İngiliz basınından Mirror ise Abramovich'in alacağı takımı açıkladı. Habere göre Roman Abramovich, İspanya'dan Valencia'yı almak istiyor.

Habere göre Ricketts ailesi Chelsea'yi almak ve en iddialı takım haline getirmek istiyorlar. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ın sahibi Dan Gilbert ve 20 milyon sterlinlik serveti olan Ken Griffin, Ricketts ailesiyle konsorsiyum oluşturdu.